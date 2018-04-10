Türk Polis Teşkilatının 173. Yılı Düzce'de Kutlandı

173 yıldır Türk milletinin hizmetinde olan, asayiş, huzur ve güvenliği sağlayan, bu uğurda gazi ve şehit olan Türk Polis Teşkilatı mensupları, kuruluş yıldönümleri dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi.,

Anıt Park'ta gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde öğrenci Alp Yiğit Arslan İstiklal Marşı'nın üç kıtasını okudu. Polis Teşkilatı mensupları Anıt Park'taki törenin ardından Şehitliğe geçti. Şehitliğe çelenk bırakılması sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, devletin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için canlarını feda eden polislerin emanetini gelecek kuşaklara ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Deniz, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar cennet vatanın dört bir köşesinde devletimizin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru ve güveni vatandaşlarımızın, mal ve can güvenliğini sağlamak için canlarını düşünmeden feda ettiler. Bizlerde bu değerlerin takipçisi olup bu emaneti gelecek kuşaklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıldı. Programın sonunda Emniyet mensupları Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler. - DÜZCE