Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurban kesildi.

Hakkari Polisevi önünde düzenlenen kurban kesme törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, emniyet şube müdürleri ile polis memurları katıldı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz'nin yaptığı duanın ardından kurban kesimi yapıldı. Kesilen kurbanın dar gelirli ailelere dağıtılacağı belirtildi.

Burada konuşan Vali Toprak, "Allah polis teşkilatımızı ve tüm güvenlik teşkilatımıza acı ve kötü günler göstermesin ve Allah onları kaza ve beladan korusun" dedi. - HAKKARİ