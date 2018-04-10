Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü - Mardin/elazığ/

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mardin'de tören yapıldı.

Mardin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende, resim dalında düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Vekili Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Türkiye Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polis timi ve dedektör köpekler gösteri sundu, çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürü Onar, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin'in güvenliği ve huzuru sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa edildiğini vurgulayan Onar, şunları kaydetti:

"Mardin'de 2016 ile 2017 yılı istatistiklerine baktığımızda terör olaylarında yüzde 50, asayiş olaylarında yüzde 2 düşüş yaşandı. Asayiş olaylarında aydınlatma oranlarında yüzde 4 artış yaşandı. Bu sevindirici bir şey. Bize destek veren bütün Mardinli vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize ve Valimize çok teşekkür ediyoruz."

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç ve polis memurları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sevinç, törende yaptığı konuşmada, halkın huzuru ve devletin bekası için her türlü suç ve suçlu ile mücadeleyi sürdürürken halka hizmet hedefini güden bir teşkilatın mensupları olduklarını söyledi.

Sevinç, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında tebrikleri kabul etti.

Kutlamalara, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nursi Çağlak, Keban Belediye Başkan Vekili Ahmet Demir, Cumhuriyet Savcısı Nihat Kumtepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.