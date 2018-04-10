Sivas'ın Suşehri, Zara ve Ulaş ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Suşehri Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başpolis Memuru Ali Arşit ve teşkilat mensuplarınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arşit, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türk polisinin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini aktaran Arşit, "Devletin ve milletin selameti uğruna hayatını feda eden arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle anıyorum." dedi.



Polis memurları ve ilçe protokolü daha sonra Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zara

Zara ilçesinde ise Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Anaokulu ile Mehmet Akif İlkokulu Anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra polis kıyafetleri giyen Mehmet Akif İlkokulu Minik Yıldızlar Anasınıfı öğrencileri, polis araçlarına bindirilerek konvoya katıldı.

Zara Emniyet Müdürü Mustafa Semerci, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Burada konuşan Semerci, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Semerci daha sonra Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, kurum amirleri, askeri erkan, ilçe esnafları ile vatandaşlar katıldı.

Ulaş

Ulaş'ta İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş ve polisler Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "İlçemizde ve ülkemizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temini için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.



İlçe halkının can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görev yapmaya devam edeceklerini belirten Kırbaş ise "Polis teşkilatı olarak yaptığımız her türlü çalışmamıza verdiğiniz desteğinizi hep arkamızda hissettik. Bu bize güven ve cesaret veriyor. Ortak paydamız olan ilçemizin daha huzurlu olması için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel mesaj yayımladı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yüksel, mesajında, güvenliğin garantisi olan polislere yaptıkları kutsal ve zor görevde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve gözetmek, kamu düzenini tesis etmek, suç işlenmesini önlemek ve suç işleyenleri adalete teslim etmek için gece gündüz demeden canı pahasına çalışan temel kurumlarımızdan bir tanesidir. Gücünü halkımızdan ve kanunlardan alan kahraman Türk Polis Teşkilatı toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca çalışırken, gerektiğinde canını dahi hiçe sayarak milletimizin haklı güvenini ve takdirini kazanmıştır."