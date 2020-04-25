Türk pilottan Anzak Günü'nde Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü'nde, Türk pilot Reha Ekinci 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü'nde, Türk pilot Reha Ekinci 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.

Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun (ANZAC) Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan'da Avustralya'da her yıl "Anzak Günü" anma törenleri düzenleniyor.

Avustralyalı yetkililerden gelen talebi kabul eden Türk pilot Reha Ekinci, savaş pilotu oğlu Jay Ekinci ve öğrencilerinin kullandığı 7 uçakla Sydney'deki Anzak Günü törenlerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybeden Türk ve Avustralya askerine saygı için Sydney semalarında uçan filoyu komuta eden pilot Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avustralyalı veya Türk askerleri ayırt etmeden, bize bu hayatı vermek için can veren insanları anmak için bu uçuşu gerçekleştirdik." dedi.

Avustralya'da savaş pilotluğu görevinin ardından Brunei Hava Kuvvetlerinde 73. Filo komutanı ve Türk Hava Kuvvetlerinde F-16 filoları denetleme ve it dalaşı eğitmenliği yaptığını anlatan Ekinci, Sydney'in Camden kasabasında 1992'de kurduğu Air Combat Australia adlı havacılık şirketinde pilotluk eğitimi verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA