Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Ülkemizi antidemokratik çağrışımlarla yolundan döndürmeye çalışmak, milletimizin geleceğine vurulacak en büyük darbedir.

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Ülkemizi antidemokratik çağrışımlarla yolundan döndürmeye çalışmak, milletimizin geleceğine vurulacak en büyük darbedir." ifadesini kullandı.

Pakdil, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiren, demokratik bir hukuk devleti olduğunu anımsattı.

Türkiye'de yaşayan herkesin ifade hürriyeti çerçevesinde görüşlerini beyan etme hakkının bulunduğuna işaret eden Pakdil, şunları kaydetti:

"Ancak emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bildiri mahiyetinde kaleme alınmış bir metne imza atmaları, demokratik çerçevede anlaşılabilir bir durum değildir. Türkiye antidemokratik süreçleri mazide bırakmış ve millet iradesine dayanan demokratik yapısıyla yönünü çağdaş demokrasiler seviyesine dönmüştür. Ülkemizi antidemokratik çağrışımlarla yolundan döndürmeye çalışmak, milletimizin geleceğine vurulacak en büyük darbedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Avundukluoğlu