Türk oyun şirketi Dream Games, 255 milyon dolar yatırım aldı! Şirketin değeri 2,75 milyar dolara ulaştı

İstanbul merkezli Türk mobil oyun şirketi Dream Games, üçüncü yatırım turunda aldığı 255 milyon dolarlık yatırım ile şirket değerini 2,75 milyar dolara yükseltirken dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu.

Türk mobil oyun şirketi Dream Games, Seri C fonlama turunda 255 milyon dolar toplayarak şirket değerini 2,75 milyar dolara yükseltti. Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.

ŞİRKET DEĞERİNİ 2,75 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİ

İki yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en değerli ve en çok yatırım alan mobil oyun şirketlerinden biri olan Dream Games, aldığı 255 milyon dolarlık yeni yatırım ile şirketin değeri 3 milyar dolara dayandı. Geçen sene aldığı yatırımlar ile 1 milyar dolara ulaşan Dream Games, Türkiye'nin üçüncü unicorn şirket unvanına sahip oldu.

TOPLAMDA 468 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Dream Games, 6 gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık 3 katına çıkartarak büyük bir başarıya imza attı. İstanbul merkezli Türk mobil oyun şirketi Dream Games, 2019'da kurulduğundan bu yana kadar toplamda 468 milyon dolar yatırım aldı.

"MÜHENDİSLİK İLE SANATI BULUŞTURUYORUZ"

Oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, Pixar'ın film yapımcılığına olan yaklaşımına çok benzediğini belirten Dream Games CEO'su Soner Aydemir, "Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz" sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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