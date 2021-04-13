Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinden, doktor ve savcı arasındaki tartışma açıklaması Açıklaması
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Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinden, doktor ve savcı arasındaki tartışma açıklaması Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinden, doktor ve savcı arasındaki tartışma açıklaması Açıklaması

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD), bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan doktor ile cumhuriyet savcısı arasında çıkan tartışma iddialarının tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD), bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan doktor ile cumhuriyet savcısı arasında çıkan tartışma iddialarının tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi servisinde görevli Ortopedi doktoru Kemal Gökhan Günel ile Osmaniye Cumhuriyet Savcısı M.B. arasında 12 Nisan'da yaşandığı belirtilen ve basın yayın organları ile sosyal medyada geniş yer bulan sürecin üzülerek öğrenildiği vurgulandı.

Hekimlerin, Hipokrat yeminine ve evrensel etik ilkelerine bağlı olarak, hastaların kimlik ve unvanlarına bakmaksızın eşit şekilde onları sağlıklarına kavuşturarak, mesleklerini yerine getirme gayret ve yükümlülüğü içinde olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz hekimler, zor koşullar içinde özenle görevimizi icra ederken, tüm toplum kesimlerinden ve fakat özellikle de kendimizi emanet ettiğimiz kamu görevlilerinden görev sınırları içinde daha fazla dikkat ve hassasiyetle davranmalarını beklemekteyiz. Meslektaşımız doktor Günel'in tehdit ve hakaretlere maruz kalarak, nöbeti sırasında kelepçelenerek gözaltına alınmak istenmesine ilişkin sürecin basına yansıdığı şekliyle gerçekleşmiş olması halinde, bu durumun kabul edilmesi asla mümkün olmadığından, müessif hadisenin Sağlık Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile adli makamlarca tüm yönleriyle incelenerek bir an önce açıklığa kavuşturulması, tespit edilecek sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılması gerekmektedir."

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği olarak, sürecin takipçisi olunacağı ifade edilen açıklamada, "Kendimizden ve hatta ailemizden önce tuttuğumuz hastalarımızın haklarına saygımızın sarsılmaz olduğunu bir kez daha belirtir ve aynı saygıyı bizlerin de hak ettiğini hatırlatmak isteriz."??????? denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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