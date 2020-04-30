Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
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Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı

Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
30.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:49

Almanya'da kurucu ortaklarından biri Türk olan BioNTech adlı şirket, Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısının insan testlerine başladığını duyurdu.

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdiği yeni tip koronavirüsaşı adayını insanlar üzerinde test etmeye başladı.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, BioNTech'ten yapılan açıklamada, "BNT162" adı verilen potansiyel aşının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin 23 Nisan'da Almanya başladığı duyuruldu.

Klinik deneme kapsamında şu ana dek 12 deneğe 1 mikrogram ile 100 mikrogram arasında değişen dozlarda aşı uygulandığı bildirildi.

200 DENEK ÜZERİNDE TEST EDİLECEK

Şirket Amerikan ilaç şirketi Pfizer ortaklığında başladığı denemelerin ilk iki aşamasında aşıyı 18 ila 55 yaşlarındaki 200 sağlıklı denek üzerinde test etmeyi planlıyor.

BİR SONRAKİ AŞAMA ABD'DE

Klinik deneme için Almanya'da aşı ve ilaç denemeleri konusunda yetkili kurum Paul-Ehrlich Enstitüsünden onay alan BioNTech, sonraki aşamada testleri ABD'ye genişletmeyi amaçlıyor.

HİSSELERİ NASDAQ'DA

Almanya'nın Mainz kentinde 2008'de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD'de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı.

PFİZER'DAN ORTAKLIK AÇIKLAMASI

Amerikan ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmek üzere potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

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