Türk Ocakları Kilis Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Türk Ocakları Kilis Şubesi Başkanlığına Dr. Öğretim üyesi Mehmet Dalkılıç seçildi.

Vakfılar İş merkezindeki Türk Ocakları Kilis Şubesinde gerçekleştirilen genel kurulda, Divan Başkanlığına Prof.Dr. Saadettin Paksoy getirildi. Yapılan seçimlere tek liste halinde giren Dr. Öğretim üyesi Mehmet Dalkılıç, başkan oldu. Dalkılıç'ın listesi şu isimlerden oluştu:

"Dr. Öğretim üyesi. Halil Uzun, Dr. Öğretim üyesi Yakup Doğan, Dr. Öğretim Üyesi. Armağan Zöhre, Dr. Öğretim üyesi Meral Kuzgun, Avukat İbrahim Halil Demircioğlu, Eczacı M. Vakfı Kepekçi, Denetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Saadettin Paksoy, Doç. Dr. M. Fatih Kanter, Doç. Dr. Metin Açıkyıldız seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek görev bölümü de yaptı. Başkan Yardımcılığına Dr. Öğretim üyesi Halil Uzun, sekreterliğe Dr. Öğretim Üyesi Armağan Zöhre, Muhasipliğe Dr. Öğretim Üyesi. Yakup Doğan, yönetim kurulu üyeliklerine Dr. Öğretim üyesi. Meral Kuzgun, Avukat. İ.Halil Demircioğlu ile Eczacı M. Vakıf Kepekçi geçirildi."

Kızıl Elma semineri

Prof.Dr. Saadettin Paksoy, Kilis Türk Ocağı Seminer Salonunda düzenlenen "Türk Cihan Hakimiyeti ve Kızıl Elma" konulu seminere konuşmacı olarak katılırken, genel kuruldan sonra ilk seminerini vermiş oldu. Paksoy, öz geçmişinin okunmasının ardından kürsüye çıkarak sunumunu yaptı.

Seminerin sunuculuğunu gerçekleştiren Dr. Öğretim üyesi Halil Uzun, "2017 yılında kurulan Türk Ocakları Kilis Şubesinin Kilis'imizin ve ülkemizin sosyal ve kültürel birikimine katkıda bulunacak ve alanında uzman akademisyen ve profesyonellerin katılımıyla haftalık olarak düzenlenecek akademik, bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinler gerçekleşecek" dedi. Daha sonra söz alan Türk Ocakları Kilis Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dalkılıç ise 100 yılı aşkın hizmet veren ulu çınar Türk Ocaklarının Kilis Şubesinin kurucu başkanı olmaktan şeref duyduğunu, katkıda bulunan ve emeği geçen tüm üyelerimize ve Kilis Halkına şükran ve saygılarını sunduğunu ifade etti.

Programa bir çok akademisyen, öğretmen, öğrenci, bürokrat ve MHP İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ve İl yönetiminden üyeler ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS