'Bir Başkadır' dizisiyle tekrar hatırlanan usta sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor

Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisiyle tekrar hatırlanan Taverna müziğinin usta ismi Ferdi Özbeğen'in hayatı, vefatından 8 yıl sonra film oluyor. Özbeğen'i canlandıracak oyuncu için hem yurtiçi hem de yurtdışında görüşmeler devam ediyor.

Dijital eğlence platformu Netflix'in sevilen dizisi 'Bir Başkadır'da yayınlanan jenerikle tekrar hayatımıza giren taverna müziğinin önemli ismi Ferdi Özbeğen, yine ekranlarımıza konuk olacak.

Yapımcılığını Fikret Bakıcın'ın üstlendiği, senaryosunu Ebru Yaşar Seçen'in yazdığı filmin çekimleri, haziran ayında başlayacak.

"BAŞLAYALI 15 GÜN OLDU"

Hürriyet'in haberine göre; proje için geniş bir oyuncu çalışması da yapılacak. Bakıcın, yapımın detaylarını şöyle anlattı:

"Film için hazırlıklara başlayalı 15 gün oldu. Oyuncu kadrosu, çok önemli. Şu ana kadar Ferdi'ye yakın bir tip bulamadık. Yurtiçi ve yurtdışından oyuncularla görüşüyoruz."

"MANEVİ OĞLUNDAN İZİNLERİ ALDIK"

Yapımcı Bakıcın, film için sanatçının yakın çevresinden gerekli izinlerin alındığını açıklayıp, "Manevi oğlu Hilmi Özbeğen ve yeğeni Hasan Tunay ile görüştük. Filme destek verdiler. Gerekli tüm izinler alınmış durumda. Belgesel tadında bir film olacak" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALACAK

Bakıcın, Özbeğen'in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi isimleri de yeni nesil oyuncuların canlandıracağını söyledi.