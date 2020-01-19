Türk Müziği Korosu beğeni topladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çoğunluğu öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği "Aşık Veysel-Mahzuni Şerif Türküleri" konseri beğeni topladı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çoğunluğu öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği "Aşık Veysel-Mahzuni Şerif Türküleri" konseri beğeni topladı.
Esnaf, ev hanımı ve öğretmenlerden oluşan koro, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde Ceren Tarıkahya'nın şefliğinde sahne aldı.
Aşık Mahzuni Şerif ve Aşık Veysel'in repertuvarından oluşan 18 türkünün seslendirildiği konser, beğeni topladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, koroya teşekkür etti.