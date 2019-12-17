Türk-Moğol ortak yapımı geliyor!

17.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:25

Ortak yapımcılardan Mert Ozan Düz; Moğol ekibiyle gerçekleştirilen bu projenin iki ülke arasında var olan tarihi ve kültürel güçlü bağları daha da pekiştireceğini ifade ederek, bu projeyle beraber yabancı iş ortaklarıyla uzun soluklu projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

"Araf 3: Cinler Kitabı" ve "45-25: #KusursuzCinayet" filmlerinin başrollerinde yer alarak bu yıl adından söz ettiren Mehmet Baştürk; bu projede de başrolde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti ve 2020 yılında yurtdışı projelere daha çok ağırlık vereceğini söyledi.

Fantastik komedi türündeki "Siyah İncinin Sırları", ülkemizde Mart ayında vizyona girecek.

Kaynak: Bültenler