Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
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Kim Kardashian, Hanife Gürdal, Magazin, Haber

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

"Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları öldürdü" sözleriyle gündeme gelen Kim Kardashian'a Demet Akalın'dan sonra bir tepki de fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın eşinden geldi. Gürdal'ın eşinin kendisine tepki gösterdiği videoları gören Kardashian ise "Aptallar topluluğu" diyerek engelledi.

27.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:53
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşım yaparak Türk milletini suçladı. Kısa sürede Türk milletinin tepkisini çeken Kardashian, bazı kişilere cevap vererek sosyal medya hesabından engellemeye başladı.

"ALLAH TEKTİR, ORDUSU TÜRK'TÜR"

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, sosyal medya hesabından "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" diyen Kardashian son paylaşımının altına "Allah tektir, Ordusu Türk'tür" yorumunu yaptı. Bunun yanı sıra Instagram hesabından hikaye kısmından video yayınlayarak sitem eden Ayvaz'a Kim Kardashian'dan tepki gecikmedi.

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşini engelledi

"APTALLAR TOPLULUĞU"

Kendisine gelen binlerce tepki mesajına sessiz kalamayan Kardashian ise Ayvaz'a mesaj göndererek "I do not care. I know myself. Community of dummies" yani "Umurumda değil. Kendimi biliyorum aptallar topluluğu" dedi. Bununla da yetinmeyen Kardashian, Kemal Ayvaz'ı 7 milyonluk Instagram hesabından engelledi.

İLK TEPKİYİ DEMET AKALIN GÖSTERDİ

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşini engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşini engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi

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Haber Yorumları (2)
M. KAÇMAZ: temel Türkçe bilgisi bile olmayan biri, k. kardaşyan malına cevap verse ne vermese ne
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