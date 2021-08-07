Türk Metal Sendikası Biga 1 Nolu Şubesi olağan genel kurulu yapıldı
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Türk Metal Sendikası Biga 1 Nolu Şubesi olağan genel kurulu yapıldı

Türk Metal Sendikası Biga 1 Nolu Şubesi olağan genel kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Türk Metal Sendikası Biga 1 Nolu Şubesinin 4. olağan genel kurulu yapıldı.

Türk Metal Sendikası Biga 1 Nolu Şubesinin 4. olağan genel kurulu yapıldı.

Köşdere Aktivite Merkezinde düzenlenen genel kurula katılan genel başkan yardımcısı Uysal Altındağ, burada yaptığı konuşmada, Türk Metal Sendikası'nın üye sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Sendikacılığın bisiklet sürmek gibi olduğunu ifade eden Altındağ, "Pedal çevirmeyi bırakırsanız bir süre sonra yavaşlar sonra durur ardından da düşersiniz. İşte bu anlayışla hiç durmadan çalışan sendikamız bugün 215 bin üye sayısı ile Türkiye'nin metal iş kolundaki en büyük sendikası olma özelliğini göstermiştir. Bizde salgın döneminde hiç boş durmadık. Bölgelerimizde 60 civarında iş yerinde örgütlendik. Yaklaşık 15 bine yakın arkadaşımızı ailemize kattık. 70 civarında iş yerimizde toplu iş sözleşmesi yaptık. İmzaladığımız bu sözleşmeler üyelerimiz arasında büyük bir mutlulukla karşılandı. Emek en yüce değerdir. Herkes eve kapanmışken biz sağlığımızı hiçe sayarak ülkemiz ve iş yerlerimiz için çalışmaya devam ettik." dedi.

Mevcut başkanı Osman Akkurt'un güven tazeleği genel kurula Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci, İÇDAŞ Direktörü Fuat Erkan Tekin ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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Türk Metal Sendikası Biga 1 Nolu Şubesi olağan genel kurulu yapıldı - Haberler
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