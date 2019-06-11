Türk mahallesinde yangın: 'Tüm mahalle yanabilirdi'

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da Türk iş yerlerinin yan yana yer aldığı Newington Green semtindeki Green Lanes üzerinde yer alan Havin Türk Pastanesi ile Nonno's Pizza arasındaki evde dün sabah saat 05.10 sularında yangın çıktı. Yangını anında fark eden çevredeki Türkler, hızla evlerin kapılarına vurarak mahalle sakinlerini uyardı.

Bir taraftan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Hızla büyüyen yangın olay yerine 10 dakika içerisinde gelen 20 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Şans eseri ölüm olayı yaşanmazken ikinci kattaki bir adam yangında solunum aparatı takan mürettebat tarafından merdivenle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Evlerinden çıkanlara ilk tıbbi müdahale ambulans görevlileri tarafından yapıldı. Bunlardan üçü hastaneye kaldırıldı.

ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI

Yangın saat 06.40'ta kontrol altına alındı. Henüz nedeni belli olmayan yangında komşu binalar da zarar gördü. Havin Pastanesi'nin sahibi Mehmet Sağlam, yaşananları"Sabaha karşı kahvede çay içerken kapının önünde bağrışmalar oldu. Dışarı çıktığım ve yangını gördüm. Birileri ilk yardımı arıyor birileri hem koşturuyor hem de 'yangın var' diye bağırarak evlerin kapılarını çalıyordu. Bir anda cadde itfaiye, ambulans ve polis araçlarıyla doldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesi can kaybını önledi. Buradaki ahşap binalar çok eski, tüm mahalle yanabilirdi. Allah yüzümüze baktı" sözleriyle anlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.