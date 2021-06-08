Türk mafya lideri, yanlışlıkla uluslararası organize suç örgütünü çökertti

Avustralya'da yaşayan mafya lideri Hakan Ayık'ın FBI ve Avustralya Federal Polisi tarafından geliştirilen ve sadece suç örgütü liderlerinin referansla katılabildikleri sahte bir uygulama aracılığıyla yanlışlıkla uluslararası suç şebekesini çökerttiği ortaya çıktı. Hakan Ayık'ın arkadaşlarına tavsiye ettiği AN0M isimli yazılım aracılığıyla FBI ve AFP, yüzlerce suçluyu yakalamayı başardı.

FBI, Avustralya Federal Polisi ve Interpol'ün gerçekleştirdiği ve dünya çapındaki yüzlerce mafya lideri ve uyuşturucu tacirine yönelik operasyonun yankıları uluslararası kamuoyunda da kendine yer buldu.

148 MİLYON DOLAR VE TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer, Avustralya ve Avrupa ülkeleri polisi ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen operasyon sonucunda Avustralya, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'da küresel narkotik ticaretine karışan şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Yüzlerce silah, uyuşturucu, lüks otomobil ve mücevherin ele geçirildiği ve yaklaşık 148 milyon dolar, 6 ton kokain, 4 ton kenevir ve 2 ton meth uyuşturucu ele geçirildiği operasyonun arka planı da ortaya çıktı.

SADECE REFERANSLA GİRİLEBİLEN UYGULAMA BASKINDA KİLİT ROL OYNADI

Avustralya ve İngiltere basınında yer alan haberlere göre FBI ve Avustralya Federal Polisi'nin geliştirdiği ve suç örgütlerine üye kişiler tarafından "sadece referansla" girilebilen AN0M isimli bir uygulamanın baskını gerçekleştirmekte kritik bir önemi olduğu belirtildi. Yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

ARKADAŞLARINA TAVSİYE ETTİ, HEPSİ AÇIĞA ÇIKTI

AN0M isimli uygulamanın 100'den fazla ülkede 300'den fazla suç örgütüne mensup 12.000'den fazla cep telefonuna indirildiği belirtilirken, Avustralya'da ünlenen mafya lideri Hakan Ayık'ın bu uygulamayı ilk kullandığı ortaya çıktı. Polisin bu uygulama aracılığıyla suç dünyasını yakından takip ettiği ve baskın yapabildiği açıklanırken uygulamanın bütün gizli mesajları FBI ve AFP'ye gönderdiği de belirtildi.

Hakan Ayık'ın arkadaşlarına tavsiye ettiği AN0M isimli yazılım aracılığıyla FBI ve AFP, yüzlerce suçluyu yakalamayı başardı.

Avustralya'nın en çok aranan suçlusu olarak bilinen Hakan Ayık'ın farkında olmadan bu uygulamayı kullandığı ve çevresine tanıtımını yaparak, "Esas dağıtıcı" konumunda olduğu da ortaya çıktı. Polis, 27 milyon gizli mesajı ele geçirdiklerini ve okuduklarını anlattı.

"HAKAN AYIK ARKADAŞLARINI ELE VERDİ"

FBI'dan Calvin Shivers, "Bu küresel ortaklığın sonuçları müthiş. Son 18 ayda FBI yüzden fazla ülkede 300'den fazla suç örgütünü ortadan kaldırdı. Uygulama aracılığıyla iletişimlerini takip ettik" dedi.

AFP Komiseri Reece Kershaw, "Ayık artık hedefte. Diğer suç örgütü liderlerini ele veren o olduğu için çok sayıda tehdit alıyordur. Dolayısıyla kendisini bir an önce adalete teslim etmesini tavsiye ediyoruz" dedi. Kershaw, "O bu uygulamayı etrafa dağıtanlardan biri. Kendi arkadaşlarını ele vermiş oldu" dedi.

"EMNİYET TEŞKİLATI TARİHİNDE DÖNÜM NİTELİĞİNDE"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison operasyonun, organize suça yönelik ağır bir darbe olduğunu ve sadece bu ülkede değil, tüm dünyada yankılanacağını söyledi. Morrison, Sydney'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu olay Avustralya emniyet teşkilatı tarihinde dönüm noktası niteliğinde" dedi. Avustralya federal polisi Reece Kershaw yasadışı motosiklet çetesi üyeleri de dahil olmak üzere 224 kişinin tutuklandığını, Yeni Zelanda ise 35 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, İsveçli 75 şüphelinin tutuklandığını ve Almanya'da ise 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladılar. Hollanda'da 49 kişi tutuklandı.