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Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Burak Öztürk - Yerel
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Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Bursa Nilüfer Kadın Korosu tarafından Türk Dünyasından Ezgiler konseri düzenlendi.

BURSA (İHA) - Türk Kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Bursa Nilüfer Kadın Korosu tarafından Türk Dünyasından Ezgiler konseri düzenlendi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKMM) yapılan etkinliğe, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kent Konseyi Kadın Meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Uluslararası Türk Kültürü Başkenti seçilen Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe istinaden Nilüfer Kadın Korosu 161. konserini verdi. Hınca hınç dolan salonda konserin ilk bölümünde Nilüfer Kadın Korosu, Dr. Aysel Gürel şefliğinde Türk Dünyasından şarkılar söyledi. Halk dansları gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise Başkan Aktaş'ın Bursa'ya olan sevgisi mısralara döküldü. Kendisinin kaleme aldığı 'Benim Bursam' şiirini okuyan Aktaş, dinleyenleri hayran bıraktı. Aktaş, "Aysel hanım ve ekibini tebrik ediyorum. Kadın isterse yapar programının en güzel örneğini burada görüyoruz. Geçen sene Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'da sunumlar yapmıştık. Bu sene Kültür Başkenti seçilen Bursa'nın böyle güzel etkinliklere ev sahibi yapması mutluluk verici" dedi.

Son bölümde Protokolün koroya eşlik etmesiyle etkinlik geceye doğru sona erdi.

Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Yerel

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