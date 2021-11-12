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Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel
Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

DEMOKRASİ ve Özgürlükler Adası'ndaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler deniz yoluyla geldi.

-  DEMOKRASİ ve Özgürlükler Adası'ndaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin  8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler deniz yoluyla geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını, konsey üyesi ülkelerin başkanlarıyla yaptı.  Açılışın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev deniz yoluyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. Liderleri taşıyan tekneye sahil güvenlik ekipleri eşlik etti. Liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki karşılama töreni sonrasında, cuma namazı için Fatin Rüştü Zorlu Camii'ne geçti.


- İstanbul
Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

Türk Konseyi liderleri adaya deniz yoluyla geldi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Son Dakika Haberleri
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