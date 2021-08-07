Türk Kızılaydan, Muğla'da söndürme çalışması yürüten Azerbaycan ekibine doğum günü sürprizi
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Türk Kızılaydan, Muğla'da söndürme çalışması yürüten Azerbaycan ekibine doğum günü sürprizi

Türk Kızılaydan, Muğla'da söndürme çalışması yürüten Azerbaycan ekibine doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Türk Kızılay gönüllüleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde devam eden orman yangınlarında görev alan Azerbaycan ekibinden iki itfaiyecinin doğum gününü kutladı.

Türk Kızılay gönüllüleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde devam eden orman yangınlarında görev alan Azerbaycan ekibinden iki itfaiyecinin doğum gününü kutladı.

Menteşe ilçesi Kozağaç bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmaları için ekipler mücadele veriyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen ekip de katkı sağlıyor.

Azerbaycan ekibinde yer alan 25 yaşındaki Nifteliyev Yusif ile 32 yaşındaki Hemidli Behram, ailesiyle videolu görüşme yapmak için Kızılay Menteşe koordinasyon merkezine gitti.

Yusif ve Behram'ın doğum günü olduğunu öğrenen Kızılay gönüllüleri, kek üzerini mumla süsleyerek sürpriz yaptı. Mumları üfleyen iki itfaiyeci, gönüllülere teşekkür etti.

Türk Kızılay Muğla Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, AA muhabirine, yangının başladığı 29 Temmuz'dan bu yana sahada olduklarını, ekiplerinde doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin de bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Muğla'daki yangınlar için seferber olduğunu belirten Gürbüz, her yerden gelen yardımları süratle yangın bölgelerine ulaştırdıklarını vurguladı.

Azerbaycan'ın zor günlerde Türkiye'yi yalnız bırakmadığını anlatan Gürbüz, "Onlara minnettarız. İki kardeşimizin doğum günü olduğunu öğrendik ve gönüllü arkadaşlarımız onların doğum gününü kutladılar. Bu sürecin içinde en azından tebessüm etme fırsatı oldu." dedi.

Kızılay ekiplerinin yangın bölgesinde vatandaşlara ve görevlilere su, ayran, kumanya gibi temel ihtiyaç maddelerini de ulaştırdığını aktaran Gürbüz, araçla ulaşımın zor olduğu noktalara yaya olarak malzeme taşıdıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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