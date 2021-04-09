Türk Kızılaydan kan bağışına yönelik "Meydan Okuma" kampanyası
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Türk Kızılaydan kan bağışına yönelik "Meydan Okuma" kampanyası

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Sağlık
Türk Kızılaydan kan bağışına yönelik 'Meydan Okuma' kampanyası

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce, "Kan Bağışı ve Kurumlar Arası İyilik Yolunda Meydan Okuma" kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce, "Kan Bağışı ve Kurumlar Arası İyilik Yolunda Meydan Okuma" kampanyası gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Yenihal Kavşağı'ndaki kan bağışı alma biriminde gerçekleştirilen kampanya kapsamında İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan bağışta bulundu.

Kampanya kapsamında özellikle ramazan ayında azalan kan stokları nedeniyle vatandaşlar bağış yapmaya davet edildi.

Tekin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan stoklarında belli oranlarda azalmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Kan bağışının önemini anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Ramazana giriyoruz, bağışçılar hem büyük bir hayır işlemiş olacaklar hem de kan vererek vücutları zinde olacak. Tüm vatandaşlarımızı başlatmış olduğumuz kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Erkeklerde ortalama yılda 4, bayanlarda yılda 3 defa kan verilmesi hem bir sosyal sorumluluk hem de hayat kurtarma anlamında önemlidir. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimimize ve idari kadro ile tüm sağlık personellerimize meydan okuyarak, buraya kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Arslan da kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Umuyorum ki hedeflerimize ulaşacağız. Tüm veli, öğretmen ve yöneticilerimizi kan bağışına davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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