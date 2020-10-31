Türk Kızılay, Senegal'de maske dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay, Senegal'de maske dağıttı

31.10.2020 01:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:06
Türk Kızılay, Senegal'de maske dağıttı

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, başkent Dakar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske dağıttı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, başkent Dakar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske dağıttı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonundan Tuncay Ahi ve Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya, Batı Afrika'nın en büyüğü olarak da bilinen Massalikoul Jinaan Camisi'nde, 1500 maske dağıttı.

Delegasyon Başkanı Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'in Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla bu dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kaya, cemaatin, Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdiği için Türkiye'ye özel olarak teşekkür ettiğini de aktardı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, daha önce de selden etkilenen bölgelere temizlik ve hijyen malzemesi ulaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

İlgili Haberler

Türk Kızılay gönüllüleri köy okulunun halılarını değiştirip minik öğrencilere oyuncak dağıttı
Türk Kızılay gönüllüleri köy okulunun halılarını değiştirip minik öğrencilere oyuncak dağıttı
Genç Kızılay üyeleri 5 bin adet Türk bayrağı dağıttı
Genç Kızılay üyeleri 5 bin adet Türk bayrağı dağıttı
BBP Kdz. Ereğli'de vatandaşlara 7 bin adet maske dağıttı
BBP Kdz. Ereğli'de vatandaşlara 7 bin adet maske dağıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Eser Yenenler Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay, Senegal'de maske dağıttı - Dakar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 01:09:39. #1.14#
title