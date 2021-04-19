Türk Kızılay ramazanda Irak'ta ihtiyaç sahibi 4 bin 500 aileye gıda yardımı yapacak

Türk Kızılayın ramazan ayındaki yardım çalışmaları kapsamında Irak'ın çeşitli kentlerinde 4 bin 500 düşük gelirli aileye gıda yardımında bulunacağı belirtildi.

Türk Kızılayın ramazan ayındaki yardım çalışmaları kapsamında Irak'ın çeşitli kentlerinde 4 bin 500 düşük gelirli aileye gıda yardımında bulunacağı belirtildi.

Türk Kızılay Irak delegasyonundan Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hilal Olsun Türkiye" yardım programı kapsamında Irak'ta da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dağlı, Türk Kızılay olarak her yıl ramazanda başlattıkları yardım programı çerçevesinde bir ay boyunca Irak genelinde ihtiyaç sahibi 4 bin 500 aileye gıda yardımı yapacaklarını ifade etti.

İlk etapta Kerkük'e bağlı bazı ilçe, kasaba ve köylere 500 gıda kolisi dağıtıldığını aktaran Dağlı, aynı çalışmanın Duhok, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Musul, Telafer ve İyaziye'de de gerçekleştireleceğini dile getirdi.

Dağlı, her kolide bir ailenin aylık kuru gıda ihtiyacını karşılayacak ürünlerin bulunduğunu kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkan Yardımcısı Ata Debbağ da Türk Kızılayın bu ramazanda da Irak'taki düşük gelirli aileleri yalnız bırakmadığını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Debbağ, Kerkük'e ulaşan gıda kolilerinin Dakuk ilçesi, Tazuhurmatu, Altunköprü ve Beşir kasabalarının yanı sıra Çardaklı, Yahyava, Leylan, Kümbetler, Bulava ve Yayçı köylerindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım