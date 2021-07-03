Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği açıldı
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Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği açıldı

Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği açıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği törenle açıldı.

Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği törenle açıldı.

Törene, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, İlçe Koordinatörü Mehmet Gülay Erkol ile temsilciler İzzet Erbay ve Hasan İlhan Hırçın katıldı.

Göç, törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olduğunu belirtti.

Türk Kızılay'ın 153 yılı geride bıraktığını ifade eden Göç, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

Yeni açılan şube ve temsilcilikleri ile mazlumun yanında olmaya, daha fazla ıstırabı dindirmeye, daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Göç, "Pehlivanköy ve köylerinde, Kızılaycılık faaliyetleri ile hizmetleri kapsamında çalışmalarına başlayan temsilciliğimiz büyük bir özveriyle veren el ile alan el arasında köprü olacak. Yardım faaliyetlerini dil, din, ırk gözetmeksizin icra edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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