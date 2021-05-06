Türk Kızılay ile TÜRES, restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği protokolü imzaladı
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Türk Kızılay ile TÜRES, restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği protokolü imzaladı

Türk Kızılay ile TÜRES, restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği protokolü imzaladı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) restoran ve turizm sektöründe çalışanlara destek olmak için iş birliğine gitti.

Türk Kızılay ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) restoran ve turizm sektöründe çalışanlara destek olmak için iş birliğine gitti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşayan restoran ve turizm çalışanlarına destek olmak için hazırlanan iş birliği protokolünü imzaladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, restoran ve turizmin iki yıl üst üste salgını en derinden yaşayan sektörlerden olduğunu söyledi.

TÜRES aracılığıyla bir dayanışma sağlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacaklarını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hayırseverlerimiz içinde özellikle tedarikçilere seslenmek istiyorum. Lokantacılar, restorancılar, turizmciler aracılığıyla kazanç elde eden büyük şirketler yani tedarikçilerimiz; bugün sizlerin pazarı olan, sizlerin karlılığını oluşturan bu sektör, bu sektörün çalışanları zor durumda. Bu sektörün çökmemesi için sizlerin de daha güçlü bir şekilde el uzatmasının zamanı. Yiyecek, içecek, hizmet gibi pek çok alanda bu sektöre tedarikçilik yapan firmalara özellikle rica ediyorum. Bu sektörde ihtiyaç sahibi olan çalışanlarımız, çok sayıda emekçimiz var. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma yapalım. TÜRES ve Kızılay iş birliğiyle bu platformu canlandıralım."

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl de sektör çalışanlarının yaşadığı bu sıkıntılı sürecin ancak el birliğiyle aşılabileceğini belirterek, "Kızılay, TÜRES ve ilgili kurumlar bu sıkıntılı dönemde yarayı tam sarmasa bile merhem olacak. 6-7 aydır çalışamayan insanlar var. Kızılay, TÜRES ve devletimiz bu insanları unutmadı." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sürecinde ayni ve nakdi yardımlar yapan Türk Kızılay, 16 bin 500 yeme içme sektörü çalışanına destek olmuş ve on binlerce çalışana yardım malzemeleri ulaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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