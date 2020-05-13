Türk Kızılay her gün 250 aileye 500 ramazan pidesi dağıtıyor
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Türk Kızılay her gün 250 aileye 500 ramazan pidesi dağıtıyor

Türk Kızılay Batman'da her gün 250 ihtiyaç sahibine 500 ramazan pidesi dağıtıyor.

Türk Kızılay her gün 250 aileye 500 ramazan pidesi dağıtıyor
13.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:38

Türk Kızılay Batman'da her gün 250 ihtiyaç sahibine 500 ramazan pidesi dağıtıyor.

Türk Kızılay Batman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evine 500 pide dışında çocuklar için hazırlanan yiyeceklerden oluşan gıda paketi de gönderiyor.

Kentte farklı mesleklerden bir araya gelen grup da Türk Kızılay'ın bu yardım faaliyetine destek sunmak için haftanın belirli günleri şubeden teslim aldıkları ramazan pidelerini ve gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine bisikletleriyle ulaştırıyor.

Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, 65 yaş ve üstü ile 20 yaşından küçüklere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

Okçu, Kızılay olarak bu süreçte vatandaşlara yardımlarının sürdüğünü dile getirerek, "Geniş bir ekibimiz var. Profesyonelce çalışan bir bisiklet ekibi de var. Ramazan boyunca birlikte çalışmaya karar verdik. Kızılay'ın bu hizmetine isteyerek gönüllü olarak geldiler. Her akşam 250 aileye toplam 500 pide dağıtıyoruz." dedi.

Bu yardımı hayırseverler sayesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Okçu, "Onların bağışlarını birçok ailenin sofrasına taşıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın birbirine yardımcı olmasına da vesile oluyoruz." diye konuştu.

Yardım faaliyetine gönüllü olarak bisikleti ile katılanlardan Feridun Kartal, bu yardım faaliyetine katkıda bulunmaktan memnun olduklarını belirtti.

Yunus Tekin ise bu faaliyete gönüllü olarak destek verdiklerini dile getirerek, "Herkesi de bu tür çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz. Pide verdiğimiz ailelerden güzel tepkiler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan pidesi ulaştırılan aileler duydukları memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay her gün 250 aileye 500 ramazan pidesi dağıtıyor

Kaynak: AA

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