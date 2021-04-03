Türk Kızılay gönüllüleri, tarihi İshak Paşa Sarayı çevresini çöplerden arındırdı

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri, tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi ve Bayezid Camisi etrafında çevre temizliği yaptı.

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri, tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi ve Bayezid Camisi etrafında çevre temizliği yaptı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin ve beraberindeki gönüllüler, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Eldiven takarak yanlarına çöp poşetleri alan gönüllüler, bölgeyi çöplerden temizledi.

Saraya ziyarete gelen vatandaşlar da duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.

Şube Başkanı Şahin, AA muhabirine, ilçede vatandaşlara çeşitli yardımların yanı sıra zaman zaman çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların tarihi mekanlara gerçekleştirdikleri ziyaretlerde çevre temizliğine daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Toplum olarak yaşadığımız yerleri temizlemek hem insani hem de vatandaşlık görevimizdir. Çevreye atılan çöplerin, doğanın yanı sıra insanlar ve canlıların yaşadığı alanları kirlettiğinin ve tehlikeye attığının farkına varmamız gerekiyor. Çevreye atılan çöpler iklim dengesini bozuyor ve insan sağlığını tehlikeye atıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez