Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
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Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılayın büyükbaş kurbanlıklarının kesildiği Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılayın büyükbaş kurbanlıklarının kesildiği Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu.

İbrahim Altan, incelemeleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içinde 52 bin 500 hisse ile 7 bin 500 büyükbaş kurban kesildiğini belirtti.

152 bin 500 kurban hissesini bu yıl toplamayı hedeflediklerini aktararak, "Sadece Moğalistan'da erişim sorunlarından dolayı bir kısım kurban kesim işini orada iptal ettik. Hedefimiz de 150 binin altına düştü. Şükürler olsun bağışçılarımızın destekleriyle hedeflerimizi tamamladık." dedi.

Türkiye'nin 10 noktasında, yurt dışında da toplamda 21 ülkedeki 32 noktada kurban kesimlerinin yapıldığını, bağışçılara SMS ve mail yoluyla, kurban kesimine ilişkin bildirimlerin gönderildiğini aktaran İbrahim Altan, şöyle devam etti:

"Bu seneki kurban çalışmamızla inşallah yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşıp, kurban sevinci yaşatıyoruz. Özellikle Türkiye'de 'Kurban sevinci yıl boyu sürsün' sloganıyla Et ve Süt Kurumu tesislerinde kesilen kurbanlar, inşallah yine Et ve Süt Kurumu tarafından kuşbaşı ve kıyma halinde konserve haline getirilecek. 600 kadar şube ve temsilciliğimize bunlar dağıtılacak. Onlar da muhtaç ailelere kurban etlerini yıl boyunca dağıtacaklar. Böylelikle kurban bereketi yıl boyunca sürmüş olacak. Biz bütün bağışçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onların gayretleriyle milyonlara ulaşılacak, milyonlar sevinecek, milyonların evine kurban eti girmiş olacak. Hele hele zor şartlarda yaşamış ve büyümüş insanlarımız bunun kıymetini çok daha iyi bilirler. Bizim konserve kutusunu aldıklarındaki sevinci heyecanı gülümsemesi bizi duygulandırıyor. Onların duaları memleketimiz ve bağışçılarımız için."

Altan ve beraberindekiler daha sonra Nazilli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Et ve Süt Kurumuna ait mezbahada incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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