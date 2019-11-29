Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
29.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:43
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, afet bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu