Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
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Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

29.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:43

'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Türk Genel Müdürü Dr. ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
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