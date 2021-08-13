Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sel afetinin yaşandığı 3 ilimizde, yaklaşık 300 afet personelimiz ve gönüllümüzle sahadayız." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sel afetinin yaşandığı 3 ilimizde, yaklaşık 300 afet personelimiz ve gönüllümüzle sahadayız." dedi.

Kınık, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde selin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Afetten etkilenenlere ve bölgede çalışan afet uzmanı personel ile gönüllü çalışan ekiplere yönelik beslenme desteği verdiklerini dile getiren Kınık, "Bartın, Sinop ve Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde günlük yaklaşık 20- 25 bin kişiye sıcak yemek çıkarıyoruz. Bunların dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Afet bölgesinde bütün ekiplerimiz seferber olmuş durumda"

Selden etkilenen bölgelerde içme suyu şebekelerinin büyük oranda hasar gördüğüne işaret eden Kınık, bunun için vatandaşlara içme ve kullanma suyu takviyesi yaptıklarını aktardı.

Bunların dışında kumanya ve ikramlık malzemeleri gibi beslenme ve su temelli çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kınık, şöyle devam etti:

"Sel afetinin yaşandığı 3 ilimizde, yaklaşık 300 afet personelimiz ve gönüllümüzle sahadayız. Bütün bölgelerimizde insani yardım depoları, afet depoları oluşturuldu. Bu yardımları alıyoruz tasnif ediyoruz ve ihtiyaçlar oldukça sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Şu an afet bölgesinde bütün ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Şu an en çok talep gıda ve içme suyu temelli biz de onları karşılıyoruz."

"Selden etkilenenlerin psikososyal destek ihtiyaçları var"

Kınık, afetlerin psikolojik boyutuna da değinerek, şunları söyledi:

"İlk etapta arama kurtarma çalışmaları sürdüğü için şehrin temizlenmesi, toparlanması, yeniden imarı noktasına geçilemediğinden vatandaşlar o ilk sarsıntıyı yaşıyor. Buralarda da psikososyal destek ihtiyaçları var. Sellerden etkilenen çok sayıda insan var. Yakınını kaybeden çok sayıda insan var. Arama kurtarmayı bekleyen insanlar var. Kızılay psikologlarımız bölgede psikososyal destek sağlıyor. Evlerini, geçimlik malzemelerini, iş yerlerini, köylerde hayvanlarını, ahırlarını, seralarını kaybeden insanlar var. Bunlara da biz devletimizin vereceği desteğin yanında elimizi uzatmaya gayret edeceğiz."

Yaşanan afetlerden ders çıkartılması gerektiğinin altını çizen Kınık, "Vatandaşlarımızın, kendi bireysel emniyetini sağlayacağı, köylerinin, mahallelerinin bu anlamda risklerini öğrenerek, bunlarla ilgili kendi almaları gereken tedbirleri alacağı bir güvenli yaşam kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Buna odaklanmamız gerekiyor. Kızılay olarak bu alana odaklandık ve önümüzdeki 10 yıl boyunca bu kapsamda çalışma yapacağız." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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