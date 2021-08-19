Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kuruluşun Iğdır Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kuruluşun Iğdır Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kuruluşun Iğdır Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, memleketin yangınlar ve sel felaketleriyle ciddi bir şekilde savaş verdiğini belirterek, böyle dönemlerde bir yandan afetin yaralarını sarmaya, bir yandan da toplumu afetlere hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, memleketin yangınlar ve sel felaketleriyle ciddi bir şekilde savaş verdiğini belirterek, böyle dönemlerde bir yandan afetin yaralarını sarmaya, bir yandan da toplumu afetlere hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Türk Kızılayın Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı şubelerini ziyaret etmek için bölgeye gelen Kınık, Iğdır'daki şubenin açılışını gerçekleştirdi.

Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın 153 yıldır milletine hizmet, devletine destek için çalıştığını dile getirdi.

Ülkenin birçok noktasında açtıkları şubelerle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kınık, "Türk Kızılay olarak, sağlık hizmetlerinde, kan hizmetlerinde, afetlerde, yoksul insanlarımıza destek olma noktasında yaygın bir şekilde çalışıyoruz. Yakın zamanda Türkiye'nin bütün ilçelerinde, mahalle ve köylerinde inşallah teşkilatlanmamızı tamamlayacağız." dedi.

Kınık, afetlerde insanlara yardım etmenin yanı sıra afet öncesi eğitimler de verdiklerini söyledi.

Gönüllülerin ve bağışçıların destekleriyle ihtiyaç sahibi insanların yardımına koştuklarını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Özellikle afet zamanlarında yoğun bir çalışmamız oluyor. Memleketimiz gerçekten yangınlar ve sel felaketleriyle ciddi bir şekilde savaş veriyor. Böyle dönemlerde bir yandan afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz, bir yandan da toplumumuzu afetlere hazırlamak için çalışıyoruz. Iğdır'da da güçlü bir şubemiz var. Gönüllü bağışçılarımızla Iğdır'a yatırımlarımızı artıracağız, hem bölgedeki afet riski açısından hem de yoksul insanlara ulaşma noktasında bundan sonra daha aktif, daha çalışan Kızılaycılarımızla bölgede varlığımızı göstereceğiz."

Açılışa Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, İl Müftüsü İrfan Açık, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Kızılay Iğdır Şube Başkanı Asım Tülay ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kuruluşun Iğdır Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
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