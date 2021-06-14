TÜRK KAPTAN DENİZ ORTASINDAKİ 97 KAÇAK GÖÇMENİ KURTARDI

MALTA açıklarından geçerken arama kurtarma yetkililerinin isteği üzerine rotasını değiştiren M/V Uğur Dadaylı isimli konteyner gemisinin Türk kaptanı Ümit Gürpınar, Libya, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 97 kaçak göçmeni su alan bottan kurtardı.

MALTA açıklarından geçerken arama kurtarma yetkililerinin isteği üzerine rotasını değiştiren M/V Uğur Dadaylı isimli konteyner gemisinin Türk kaptanı Ümit Gürpınar, Libya, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 97 kaçak göçmeni su alan bottan kurtardı. Fakat, geminin güvertesindeki mültecileri Tunus ve Malta kabul etmeyince, 3 ülkeyi ilgilendiren 12 saat süren gerilim yaşandı. Olayların yaşandığı gemiden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gemide bulunan mültecilere yemek dağıtıldığı görülüyor. Kaçakların, Türkiye'nin girişimiyle Malta tarafından zoraki kabul edilmesinin ardından kendilerini kurtaran Türk gemisinin mürettebatına el sallayarak teşekkür ediyor.

TÜRK KAPTAN TARAFINDAN 97 MÜLTECİYİ KURTARILDI

Tunus'un Sfax ve Souuse limanları arasında konteyner taşımacılığı yapan İstanbul merkezli Dadaylılar Denizcilik'e ait Marshall Adaları bayraklı M/V Uğur Dadaylı isimli 90 metre boyundaki gemi, Akdeniz'de Malta açıklarından geçerken arama kurtarma otoriteleri tarafından rotasının değiştirmesi yönünde uyarıldı. Hemen rota değiştiren Türk gemisi yarısı suya batan şişme bottaki Libya, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 3'ü çocuk 5'i kadın biri engelli toplam 97 mülteciyi kurtardı.

YETKİLİLER 12 SAATLİK GÖRÜŞTÜ

Mültecileri kurtaran gemi kaptanı Ümit Gürpınar'a. Malta yetkilileri denizin ortasındaki geminin rotasını kendilerine çevirmemesini, en yakın ülke olan Tunus'a gitmelerini istedi. Tunus yetkilileri de mültecileri kabul etmedi. Aynı zamanda Gemide bulunan mülteciler Tunus'a giderlerse gemide isyan çıkaracaklarını söyledi. Bunu üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü devreye girdi. 12 saatlik Malta yetkileri ile görüşmelerin ardından Malta otoriteleri mültecileri kabul etmek zorunda kaldı.

Gemide yaşananlar müretabatın kamerasına yansıdı. Görüntülerde gemide bulunan kaçakların Türk gemi görevlileri tarafından yemek dağıtıldığı görülüyor. Malta tarafından kabul edilen mültecilerin gemiden ayrılırken kendilerini kurtaran Türk gemisinin mürettebatına da el sallıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı