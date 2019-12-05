"Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" - Şeyma Döğücü
TBMM Başkanı Şentop'un gelişi Salondan görüntüler Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşmasından detaylar İSTANBUL - Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" başlıklı program gerçekleştirildi.
05.12.2019 23:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:21
TBMM Başkanı Şentop'un gelişi
Salondan görüntüler
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşmasından detaylar İSTANBUL - Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" başlıklı program gerçekleştirildi.
Kaynak: AA