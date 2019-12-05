"Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" - Şeyma Döğücü
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"Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" - Şeyma Döğücü

TBMM Başkanı Şentop'un gelişi Salondan görüntüler Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşmasından detaylar İSTANBUL - Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" başlıklı program gerçekleştirildi.

05.12.2019 23:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:21

TBMM Başkanı Şentop'un gelişi

Salondan görüntüler

Sancaktepe Belediye Başkanı 'nün konuşmasından detaylar İSTANBUL - Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve " başlıklı program gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" - Şeyma Döğücü
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