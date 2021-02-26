Türk kabin memurları ve kaptanların bağışlarıyla Pakistan'da 45 su kuyusu açıldı

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Türk kabin memurları ve kaptanlarının kurduğu İyilik Dostları Platformu üyeleri, Pakistan'ın Muzaffargarh şehrindeki 45 köyde yaşayan 40 bin kişi için 45 su kuyusu açtı.

Türk kabin memurları ve kaptanlarının kurduğu İyilik Dostları Platformu üyeleri, Pakistan'ın Muzaffargarh şehrindeki 45 köyde yaşayan 40 bin kişi için 45 su kuyusu açtı.

Platformun gönüllülerinden Esra Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını gidermek üzere Pakistan Mezunları ve Mensupları Derneği ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Kabin memuru ve kaptanlardan oluşan 62 kişinin bağışlarıyla 45 su kuyusu açtıklarını kaydeden Kılıç, "Bölge insanlarının su ihtiyacı yanında gıda, barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçları da bulunuyor." diye konuştu.

Kılıç, bölge halkının Türkiye'ye ve Türk dizilerine ilgi duyduğunu belirtti.

Pakistan'da geçmiş yıllarda yaptıkları yardım faaliyetlerine de değinen Kılıç, AA'nın İslamabad yakınlarındaki Afgan mülteci kampında çektiği fotoğraflar üzerine bölgeye yine kabin memuru ve kaptanların desteğiyle 13 tonluk gıda yardığımı yaptıklarını hatırlattı.

Kılıç, şunları söyledi:

"İslamabad yakınlarında yaşayan Afgan mültecilere erzak ve kurban bağışında bulunduk. Bunların haricinde Senegal'de yaşayan albino çocuklar için güneş kremi, yetimhane inşası, Türkiye sınırında yaşayan Suriyeli sığınmacılar için briket ev projesi ile Hatay'da yüzlerinde yanıklar bulunan 500 Suriyeli çocuk için de rehabiltasyon merkezi projemiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya