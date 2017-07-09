Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un başrolünde olduğu sezonun iddialı komedisi "Frankeştayn" filminin çekimleri devam ediyor. Önceki gün kamera karşısına geçen Çoruh, özel bir makyajla Türk işi "Frankenstein" oldu.



Yapımcılığını Empati Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın yaptığı ve senaryosunu Kolpaçino filmlerinin de senaristi olan Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın birlikte kaleme aldığı fantastik komedi "Frankeştayn" filminin çekimleri tam gaz sürüyor.



Önceki gün kamera karşısına geçen ve filmde Gürbüz karakterini canlandıran başrol oyuncusu Şevket Çoruh'a "Frankenstein" makyajı yapıldı. Çoruh'un makyajını, plastik efekt&make-up artist Derya Ergün yaptı. Ayrıca ünlü oyuncuya bu rol için Londra'dan özel bir peruk da getirildi.



Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar ve Nazlı Tosunoğlu'nun yer aldığı film, sürpriz oyuncularıyla da gülmekten kırıp geçirme iddiasında.



FİLMİN KONUSU



Filmin konusu ise şöyle:



"İstanbul'un Balat ilçesinde cep telefonu satışı yapan Gürbüz (Şevket Çoruh), çevresinde üç kağıtçı ve dolandırıcı biri olarak tanınmaktadır. Bir gün Sarı Kenan (Hüseyin Elmalıpınar) isimli bir mafya babasıyla ters düşer ve bu durum canına mal olur. Hikayemiz de bu olaydan sonra başlar"



(İHA)