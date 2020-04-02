Türk-İş'ten 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı
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Koronavirüs, Türk İş, 22 Mart, Ankara, Kültür Sanat

Türk-İş'ten 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı

Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı yaptı.

02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:56
Türk-İş'ten 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı

Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Türk-İş, geçimini bu şekilde sağlayanların mağduriyetini azaltmak için harekete geçti.

Türk-iş Genel Merkezi'nde, Ankara'da atık toplayıp bunları geri dönüşüme kazandırarak geçinen 700 aileye, birer aylık gıda yardım paketi verildi.

Ailelere yapılan yardım sırasında, hijyen kurallarına dikkat edilerek, sosyal mesafe korundu.

Kaynak: AA

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