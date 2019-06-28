Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı - ABUJA

- "Metiner-Sudaş Aileleri Camisi"nin ve su kuyusunun dualar okunarak açılması

Camide ezan okunması ve dua edilmesi

Türk iş adamı Said Metiner ile röportaj

Caminin imamı Hüseyin Yusuf ile röportaj

Caminin avlusunda abdest alan Nijeryalılar Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Kuje bölgesinde Türk iş adamları Said Metiner ve Alim Sudaş'ın desteğiyle yapılan "Metiner-Sudaş Aileleri Camisi" açıldı.

Metiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın başkenti Abuja'dayız. Allah nasip etti ve bu köyde bir cami yaptırma fırsatımız oldu." dedi.

Cami inşaatının Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı aracılığıyla yapıldığını belirten Metiner, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu caminin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Caminin imamı Hüseyin Yusuf da "Bize sundukları bu güzel imkanlar nedeniyle Türkiye'deki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. İmkanlarımız az olduğu için cami inşaatına başladığımızda 15-20 yıl sürecek diye düşünmüştük ama çok şükür 3 ayda bitti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA