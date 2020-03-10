Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde Türk heyetinin bekletildiği iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta 1 dakika bekledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin 5 Mart'ta İdlib'deki gerginliği görüşmek için bir araya geldi. Rus medyası, Türk heyetinin görüşme öncesinde bekletildiğini iddia ederek görüntü servis etti. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya değinerek, "Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta 1 dakika bekledi" ifadelerini kullandı.

"ÇIKIŞTA KAPIYA KADAR UĞURLADI PUTİN"

Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya medyasını anlıyorum da bizim içeride bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar çok kişi var ki, onları anlamıyorum. İdrak etmekte zorlanıyorum. Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Ortada bir buluşma noktası var. İki lider farklı taraflardan geliyor. Çıkışta da kapıya kadar uğurladı Putin" dedi.

"RUS MEDYASININ YAPTIĞI SAYGISIZLIKTIR"

Çavuşoğlu, "Peskov da büyükelçimize ulaştı. Resmi tutumumuz bu değil, yanlış bir haber olmuş dedi. Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta 1 dakika bekledi. Çünkü ortada buluşma noktası. Bunlar nezaket kurallarıdır. Basına açık kısımda liderlerin hitabetleri oldu. Gerçekten bundan bir şey çıkarmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Böyle bir şeyi izah etmek zorunda kaldığımız için üzülüyoruz. Rus medyasının yaptığı bir saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi de doğru değil. Rusya, bunun kendi tutumu olmadığını, basının seviyesiz olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

"RUS MEDYASI KARA PROPAGANDA YÜRÜTÜYOR"

Çavuşoğlu sözlerini, "Rus medyası, en ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyor. Uçak krizinde de gördük bunu. Biz yapıyor muyuz kara propaganda? İlişkiler iniş çıkışlı olabilir" şeklinde sonlandırdı.