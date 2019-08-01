Türk hayırseverlerin kurbanları 3 kıtaya ulaştırılacak

Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem, bu yıl dernek olarak 3 kıtada 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada Deniz Feneri Derneği'nin çeyrek asrın verdiği tecrübeyle bu yıl da yine mazlumların yanında olacağını söyledi.

Derneğin dünyanın çeşitli ülkelerinde kurban organizasyonu düzenlediği belirten Gerem, "Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kurban bedeli yurt dışında 720 TL yurt içi vekalet ücreti ise bin 200 TL olarak belirlendi." dedi.

Gerem, veren el ile alan el arasında köprü görevi yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deniz Feneri Derneği, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. Derneğimiz bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiriyor. Geçen yıl toplamda 14 bin hisse kesen derneğimiz bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor. Kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşallah. Yüzyılın iyilik hareketi, 2019 yılı kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracağız inşallah."

Gerem, kurban etleriyle birlikte 30 ülkede 30 bin yetime bayraklık kıyafet yardımı da yapmayı planladıklarını, hayırseverlerin 150 TL karşılığında yetimlere bayramlık hediye edebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA