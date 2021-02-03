Türk halk müziğinin unutulmazı: Neriman Altındağ Tüfekçi

iİstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucu üyelerinden Neriman Altındağ Tüfekçi, vefatının 12. yılında yad ediliyor.

Amasyalı Nurettin Behiç Altındağ ile Erzurumlu Hayriye Hanım'ın kızı olan sanatçı, 1926'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Başarılı sanatçı, Nene Hatun İlkokulu ile Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirdi. Liseden mezun olduğu 1942'de, sınavla Ankara Radyosu'na giren Tüfekçi, Türk halk müziğinin bağımsız bir dal olarak ayrılmasından sonra bu ihtisas dalını seçen ilk kadın oldu.

Tüfekçi, 1949'da Ankara Radyosunda, Yurttan Sesler Korosunda şef yardımcılığına atandı, 1950'de Türk halk müziği repetitörü, 1953'te ise Türk halk müziği solist öğretmeni oldu.

İlk Türk halk müziği kadınlar korosunu 1957'de kuran ve yöneten sanatçı, 1959'da İstanbul Radyosuna atandı. Başarılı sanatçı, aynı yıl "Yurttan Sesler Kadınlar Korosu"nu hayata geçirdi.

İstanbul Radyosunda solistliğin yanı sıra Türk Müziği Şube Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenen Tüfekçi, 1972'de yeniden Ankara Radyosuna döndü.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kurucu üyelerindendi

Neriman Altındağ Tüfekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kuruluş çalışmalarına katılmak amacıyla, 1976'da TRT'den ayrılarak İstanbul'a döndü, 2009'a kadar konservatuvarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Repertuvarındaki türkü ve özellikle uzun havaları, aslına ve yöre üslubuna uygun yorumlayarak büyük başarı ve ün kazanan Tüfekçi, zamanın akademik eğitim veren tek kuruluşu olan Ankara Radyosundaki büyük jürileri tarafından yapılan sınavları üstün başarıyla kazandı.

Başarılı sanatçı, Türk halk müziği alanında, ilk kadın solist, ilk kadın öğretmen, ilk kadın koro şefi olurken, aynı alanda verilen ilk ve tek kadın artist-öğretmen unvanlarına da layık görüldü.

Nida Tüfekçi ile yazdığı "Memleket Türküleri" adlı bir de kitabı da bulunan sanatçı ayrıca 100'den fazla derlemeye imza attı.

Sanatçı, gerek şef ve gerek solist olarak çeşitli radyo ve televizyon konserlerinin yanı sıra, Japon Kültür Bakanlığının özel davetlisi olarak Tokyo ve Ishikawa'da çeşitli konserler verdi.

Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda çeşitli bildiriler de sunan Tüfekçi, halk müziğiyle ilgili konularda konferanslar verdi.

Tüfekçi, 3 Şubat 2009'da geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref