Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi
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Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi

Eski Fransa Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un Twitter hesabı Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Fillon'un hesabı geri alınmadan önce Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye destek mesajı paylaşıldı.

21.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:02
Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi

Eski Fransa Başbakanı ve adayı 'un Twitter hesabı Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi.


Fillon'un hesabı geri alınmadan önce Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye destek mesajı paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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