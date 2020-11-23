Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler
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Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler

23.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:52

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yapılan baskınla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Alman Der Spiegel dergisi, baskın emrinin, Avrupa Birliği'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri tarafından verildiğini ve Alman askerlerin sabaha kadar gemide beklediklerini öne sürdü.

Libya'ya uygulanan ambargoyu denetlemek için Akdeniz'deki uluslararası sularda dolaşan Hamburg isimli Alman fırkateynindeki deniz komandoları, dün öğleden sonra Libya'ya 200 km uzakta seyreden, sadece bisküvi ve boya taşıyan Türk yük gemisi ROSELINE-A'ya baskın düzenledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alman Savunma Bakanlığı, "22 Kasım'da saat 15.30'da Hamburg Fırkateyni, Avrupa Birliği (AB) Akdeniz İçin Deniz Kuvvetleri'nin (EUNAVFOR MED) talimatıyla bir Türk yolcu gemisine operasyon düzenledi. Gemideki durum sakin ve iş birliği var" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ DOĞANA KADAR KALDILAR

Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada, "Bayrak ülkesi, gemiye çıkılmasına onay vermedi. Bu nedenle gemideki arama kesildi. Gemiye çıkan askerler indirilemeyince, kaptanın izniyle sabaha kadar gemide misafir edildi. Sabah güneşin doğuşuyla birlikte gemiden ayrıldılar" denildi.

"ÇOK GERGİN SAATLER YAŞANDI"

Sözcü'de yer alan habere göre; Alman Der Spiegel dergisi, emrin Avrupa Birliği'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin (EUNAVFOR MED) Roma'daki merkezinden geldiğini açıkladı. Alman medyası, "Türkiye aramayı durdurdu. Çok gergin saatler yaşandı" şeklinde konuyu manşetlerine taşıdı.

Basının bir kesimi ise Almanya'yı haklı çıkarmak için, "Aramaya izin verilmedi" derken, sosyal medya platformu Twitter'da yorum yapan Almanlar, "O zaman niye çıktınız? Madem arayamayacaktınız, bunu niye yaptınız?" ifadelerini kullandı.

BASKIN, SAVAŞ HALİNİN BİR ÖNCEKİ ADIMI SAYILIYOR

NATO üyesi ülkeler arasında böyle bir baskın, savaş halinin bir önceki adımı sayılıyor. Deniz Hukuku'na göre, böyle bir baskın, ancak gemide silahlı teröristler olması ve gemi bayrağını taşıyan devletin izin vermesi halinde mümkün olabiliyor.

Türkiye'nin izni olmadan gemiye çıkan Almanya'nın tavrı, deniz hukukuna göre "düşman hukuku uygulaması" sayılıyor.

Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler
Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler

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