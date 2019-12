Türk Eğitim Vakfı Yurtdışı Bursları için başvurular başladı

13.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:42

Singapur'dan Danimarka'ya, Almanya'dan Japonya'ya birçok ülkedeki üniversitelerle iş birliği yapan Türk Eğitim Vakfı, eğitimde sınırları kaldırıyor.

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV), sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki üniversitelerde eğitimlerine devam eden gençlere de ulaşıyor. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri ve üniversiteleriyle iş birliği yapan Türk Eğitim Vakfı, her yıl yaklaşık 80 gence yurtdışı burs imkanı sağlıyor. Türk Eğitim Vakfı'nın 202 bursiyeri ise dünyanın çeşili ülkelerinde karşılıksız burs desteğiyle eğitimini sürdürüyor.

Singapur'da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimleri alanlarında doktora çalışması yapacak gençler için sağlanan TEV-SİNGA bursları için başvurular 31 Aralık 2019"da sona eriyor. Burslara Singapur'da A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore), SUTD (Singapore University of Technology and Design)'da eğitim alacak gençler başvurabiliyor. Singapur, araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlarla dünyanın en gelişmiş araştırma laboratuvarlarına sahiptir. NUS ve NTU Dünyanın en iyi 12 üniversitesi içindedir. Üniversite son sınıfta öğrenim görenler veya mezun olanlar ya da yüksek lisans yapanlar veya mezun olanlar ya da doktoraya başlamış olanlar bu bursa başvuru yapabilir.

TEV-Garring Vakfı bursu ise Danimarka Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimi için Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendislikleri ile Teknik Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında veriliyor. Bursun başvuru süresi 15 Ocak 2020'ye kadar devam ediyor.

ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri'nde Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, İletişim ve Sistem Mühendislikleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kök Hücre, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık, İşletme Yönetimi, Çevre Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Sürdürebilirlik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma, Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Korunması, Müzik ve Resim alanlarında yüksek lisans bursu veriliyor. Başvurular ise 31 Ocak 2020 tarihinde sona eriyor.

TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu'ndan Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans eğitimi alanlar faydalanabiliyor. TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Almanya Bursu için ise Mühendislik Bilimi (tüm mühendislik dalları), Temel ve Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlıkla ilgili alanlar), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, Avrupa veya Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans öğrenimi görenler başvurabiliyor. Her iki burs için de başvurular 28 Şubat 2020'ye kadar kabul ediliyor.

TEV-Fransa Hükümeti Fransa Bursu için başvurular 29 Mart 2020 tarihine kadar devam ediyor. Fransa'da Master2 ve belli şartlarda Master1 öğrenimi için tüm alanları kapsayan yüksek lisans bursu TEV ile Fransa Büyükelçiliği iş birliğiyle veriliyor.

TEV- IE (Instituto Empresa) Business School Madrid bursları için Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışı, İş Analitiği ve Büyük Veri, Siber Güvenlik, Yetenek Geliştirme ve İnsan Kaynakları, Global Kurumsal Uyumluluk, Uluslararası Ticaret Hukuku" alanlarında seçilecek adaylara %100 karşılıksız okul ücreti ile yüksek lisans bursu veriliyor.

TEV-Japonya Bursu'na ise Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar IUJ'de İşletme ve İşletme Yönetimi (MBA), Uluslararası ilişkiler ve Kamu Politikaları alanlarında başvurabiliyor. Her iki burs için de son başvuru tarihi 31 Mart 2020'de sona eriyor.

