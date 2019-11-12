Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk Açıklaması

12.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:59

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, 2020 için memura ayrılan bütçeye 'Bu Bütçe Memurun Bütçesi' değil diyerek basın açıklamasında bulundu.



Kırşehir'de PTT önünde yapılan açıklamada, konuşan sendika temsilcisi Türk, "Sosyal Devlet olma ilkesini hiçe sayan, toplumumuzun büyük bir kısmını göz ardı ederek çalışanlardan alınacak vergilere bel bağlayan 2020 bütçesi, memurun bütçesi değildir"dedi.



Sendika üyelerinin katılımlarıyla yapılan açıklamada, 2020 Yılının memur için zor geçeceği belirtilerek bütçenin devletin gelirlerini nerelere dağıtacağının belgesi olduğu vurgulandı.



Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, maaşlardan yapılan kesintilerin maaş zamlarını aştığını belirttiği açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Milli gelir büyüyor diyoruz. Dar gelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamıyor. Memurun ve emeklinin pastaya eklediği pay büyüdü ama pasta küçüldü.



Gıda fiyatlarında ki enflasyon yüzde 25.25 oranında büyüdü. Doğalgaz, elektrik, okul masrafları, kira, gazete, dergi ve ekmeğe zam geldi. Önümüzde enflasyonun artacağı Kasım ve Aralık ayı var" - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA