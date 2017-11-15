Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesinde Devir Teslim Töreni

Türk Eğitim-Sen Giresun Şube Başkanlığına seçilen Tacettin Engin görevini, Arif Çetinkaya'dan devraldı.



Sendika binasında düzenlenen törende konuşan Çetinkaya, 10 yıldır sürdürdüğü şube başkanlığı görevini Engin'e devrettiğini söyledi.



Çetinkaya, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, "İnanıyorum ki, teslim aldıkları sendikamızın bayrağını daha üst seviyelere taşıyacaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.



Tacettin Engin ise yönetim kurulu olarak devraldıkları görevi, korkmadan devam ettireceklerini vurguladı.