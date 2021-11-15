Türk Eğitim Sen Düzce Başkanı Yeşilyurt oldu

DÜZCE(İHA) – Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi 7. olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Hasan Yeşilyurt, Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı seçildi.

Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi 7. olağan seçimli genel kurulu Avni Akyol Öğretmenevinde 109 delegenin katılımıyla gerçekleşti.

Genel Kurulda, Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi mevcut Başkanı İsmail Şişman ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Hasan Yeşilyurt Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanlığı için yarıştı. Gerçekleşen seçim sonunda Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt oldu.

Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi Yönetim Kurulunda ise şu işimler yer aldı: Başkan Hasan Yeşilyurt, Fikret Ün, Hayri Dursun, İsmail Çakır, Muhammed Gölcür, Murat Gök, Okan Şengül. - DÜZCE

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