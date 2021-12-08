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Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi

Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ye getirilmesini istedi.

SİVAS (AA) - Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Tbmm'ye getirilmesini istedi.

Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit, sendika üyeleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun biran önce paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında adım atılmasını bekliyoruz. 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla kanun, TBMM gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Bu konuda TBMM'deki tüm partilerin katkısını bekliyoruz." dedi.

Yiğit, eğitim çalışanlarının son bir yıldaki ekonomik kayıpların telafisi için en de az 1000 TL seyyanen zam yapılması ve yüzde 3 refah payının maaşlara eklenmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmen atamalarının KPSS puan üstünlüğüne göre mülakat yapılmadan gerçekleştirilmesini de talep ettiklerini aktaran Yiğit, kariyer basamaklarının ve ek ders saat ücretlerinin düzeltilmesini de beklediklerini ifade etti.

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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