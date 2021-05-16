Türk Eğitim Sen'den Adıyaman Barosuna tepki
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Türk Eğitim Sen'den Adıyaman Barosuna tepki

Türk Eğitim Sen'den Adıyaman Barosuna tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman Gölbaşı Türk Eğitim-Sen Başkanlığı tarafından Doğu Türkistan ile ilgili olarak yapılan basın açıklaması yapılarak Adıyaman Barosuna tepki gösterildi.

Adıyaman Gölbaşı Türk Eğitim-Sen Başkanlığı tarafından Doğu Türkistan ile ilgili olarak yapılan basın açıklaması yapılarak Adıyaman Barosuna tepki gösterildi.

Gölbaşı Türk Eğitim-Sen Başkanı Mahmut Yetişgen, Ankara Barosu'nun Doğu Türkistan da yaşanan zulümlere karşı yapmış olduğu basın açıklamasına 81 ilden 71 ilin destek verdiğini, destek vermeyen 10 il arasında Adıyaman Barosu'nun da yer aldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Adıyaman Barosu'na tepki gösteren Başkan Yetişgen, "Ankara Barosu, Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı yazılı bir açıklama yaptı. Uluslararası kamuoyunu Doğu Türkistan'daki Uygur halkı için harekete geçmeye davet ediyoruz denilen açıklamayı on binlerce avukat da paylaştı. Ankara Barosu tarafından Doğu Türkistan da yaşanan Çin zulmüne karşı yapılan basın açıklamasına 71 il Barosu destek verirken, aralarında Adıyaman'ın da olduğu bazı barolar ise destek vermedi. Öncelikle Ankara Barosu başta olmak üzere destek veren barolarımıza teşekkür ederken, destek vermeyen ilimiz Adıyaman Barosu yönetimini kınıyoruz. Geçmişte birçok konuda taraf olan Adıyaman Barosu'nun günümüz dünyasında yaşanan en büyük soykırım konusunda sessizliğe bürünmesi kabul edilemez. Gölbaşı Türk Eğitim Sen olarak Adıyaman Barosu'ndan konu ile ilgili açıklama bekliyoruz. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı soykırım konusunda, Adıyaman Barosu'ndan tatmin edici bir açıklama yapılmaması durumunda ilimizde bulunan tüm vicdanlı avukatlarımıza çağrı yapıyoruz. Yaklaşan baro seçimlerinde mevcut yönetime karşı birlikte harekete geçip, Çin terörüne zımnen destek veren mevcut Adıyaman Barosu'nu yönetimden uzaklaştırmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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