Türk dünyasının ünlü isimleri Hacıbeyov ve Kunanbayev anısına İspanya'da posta pulu bastırıldı
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Türk dünyasının ünlü isimleri Hacıbeyov ve Kunanbayev anısına İspanya'da posta pulu bastırıldı

15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:31
Türk dünyasının ünlü isimleri Hacıbeyov ve Kunanbayev anısına İspanya'da posta pulu bastırıldı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk dünyasının iki ünlü ismi Abay Kunanbayev ve Üzeyir Hacıbeyov anısına İspanya'da posta pulları bastırdı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk dünyasının iki ünlü ismi Abay Kunanbayev ve Üzeyir Hacıbeyov anısına İspanya'da posta pulları bastırdı.

Modern Kazak edebiyatının kurucusu Kunanbayev'in 175'inci, Azerbaycanlı ünlü besteci Hacıbeyov'un 135'inci doğum yıl dönümleri vesilesiyle bastırılan pullarda hem kişilerin resimleri hem de Türk dünyasının kültür öğelerinden örnekler yer aldı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, yaptığı yazılı açıklamada, Kunanbayev ve Hacıbeyov'un sadece ülkelerinin değil tüm Türk dünyasının kültür hayatında önemli izler bıraktıklarını belirtti.

Efendiyeva, posta pullarının İspanya'da bastırılması ile bu tarihi şahsiyetlerin ve eserlerinin uluslararası alanda daha çok tanınmasının amaçlandığını ifade etti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu Türk Konseyinin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.

Merkezi Bakü'de bulunan vakfın faaliyetiyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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