Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak - Haberler
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Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı, 27-28 Eylül'de Kazakistan'ın güneyindeki Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirilecek.

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı, 27-28 Eylül'de Kazakistan'ın güneyindeki Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirilecek.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'u kabul etti.

Görüşmede, 27-28 Eylül'de Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılacak TÜRKPA'nın 10. Genel Kurulu toplantısına hazırlık konusu ele alındı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye meclis başkanlarının katılacağı ve Özbekistan'ın da davet edildiği toplantı kapsamında, TÜRKPA'nın 10 yıllık faaliyeti değerlendirilecek ve asamble alanında iş birliğini geliştirmek için yeni hedefler belirlenecek.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle kurulan TÜRKPA'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tam üye iken Macaristan ise gözlemci statüsüyle yer alıyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak - Haberler
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